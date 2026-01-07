Ричмонд
Около тысячи полицейских охраняли порядок в Ростовской области на Рождество

В Ростовской области около тысячи полицейских обеспечили порядок во время Рождества.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области около тысячи сотрудников полиции обеспечили охрану общественного порядка во время рождественских мероприятий, сообщили в МВД. По данным ведомства, работа велась в местах массового пребывания людей по всему региону.

— Мероприятия были организованы на территории 145 населенных пунктов, где состоялось более 240 рождественских богослужений, — уточнили в ведомстве.

Также к обеспечению порядка привлекали военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций, участников народных дружин и казачьих объединений. Полиция работала в усиленном режиме вблизи храмов и на прилегающих территориях.

В МВД добавили, что нарушений общественного порядка не допущено.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

