В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы

«Прямо к Рождеству в нашем террариуме произошло радостное событие — на свет появились редкие гигантские рогатые ящерицы (Phrynosoma asio). Этот вид — большая редкость в коллекциях зоопарков. Мы получили родителей этих ящериц из Мексики ещё в 2011 году. Первое успешное разведение этого вида в нашем зоопарке состоялось в 2018 году. Сейчас мы наблюдаем уже вторую генерацию», — написала Акулова в своем Telegram-канале.