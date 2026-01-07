В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Редкие гигантские рогатые ящерицы родились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Прямо к Рождеству в нашем террариуме произошло радостное событие — на свет появились редкие гигантские рогатые ящерицы (Phrynosoma asio). Этот вид — большая редкость в коллекциях зоопарков. Мы получили родителей этих ящериц из Мексики ещё в 2011 году. Первое успешное разведение этого вида в нашем зоопарке состоялось в 2018 году. Сейчас мы наблюдаем уже вторую генерацию», — написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что родители новорожденных ящериц находятся на экспозиции на выставке «Удивительный мир рептилий», есть уникальный шанс увидеть взрослых особей этих удивительных созданий вживую, а вот их долгожданное потомство пока находится в специальном инкубаторе.