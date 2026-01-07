Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы

В Московском зоопарке появились на свет редкие гигантские рогатые ящерицы.

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Редкие гигантские рогатые ящерицы родились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Прямо к Рождеству в нашем террариуме произошло радостное событие — на свет появились редкие гигантские рогатые ящерицы (Phrynosoma asio). Этот вид — большая редкость в коллекциях зоопарков. Мы получили родителей этих ящериц из Мексики ещё в 2011 году. Первое успешное разведение этого вида в нашем зоопарке состоялось в 2018 году. Сейчас мы наблюдаем уже вторую генерацию», — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что родители новорожденных ящериц находятся на экспозиции на выставке «Удивительный мир рептилий», есть уникальный шанс увидеть взрослых особей этих удивительных созданий вживую, а вот их долгожданное потомство пока находится в специальном инкубаторе.