В Беларуси 8% общественного транспорта обновят в ближайшие несколько лет

Государственная программа «Транспорт Беларуси» предполагает, что за 2026−2030 годы в Беларуси парк автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро будет обновлен не менее чем на 8%. Место поездивших займут современные комфортабельные, экономичные, экологичные и надежные транспортные средства. Для Минска — показатель 8,3% от списочного количества подвижного состава на 2026−2027 годы.