В Беларуси 8% общественного транспорта обновят в ближайшие несколько лет

Государственная программа «Транспорт Беларуси» предполагает, что за 2026−2030 годы в Беларуси парк автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро будет обновлен не менее чем на 8%. Место поездивших займут современные комфортабельные, экономичные, экологичные и надежные транспортные средства. Для Минска — показатель 8,3% от списочного количества подвижного состава на 2026−2027 годы.
Перспективным направлением развития является внедрение технологий беспилотного транспорта. Отечественные производители активно занимаются разработками подвижного состава, способного осуществлять перевозки без помощи человека или с минимальным его участием.
Кстати, за 2021−2025 годы парк подвижного состава общественного транспорта Беларуси пополнился 2768 автобусами, троллейбусами, электробусами, трамвайными вагонами и вагонами электропоездов метрополитена современных моделей.
Кстати, в Беларуси число новых арендных квартир за 2026−2030 годы вырастет в пять раз.
Мы писали, что геоданные границ 95% белорусских садоводческих товариществ и дачных кооперативов внесены в реестр, что особенно существенно для тех, чьи дачи примыкают к городам и поселкам.