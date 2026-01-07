Ричмонд
Двоих нашли мертвыми, еще 12 человек продолжают искать: поисковики Башкирии обнародовали данные

Двоих пропавших в декабре жителей Башкирии обнаружили мертвыми.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2025 года поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» получил 73 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. По данным на конец месяца, 58 человек были найдены живыми, двое — погибшими. Поиски 12 пропавших людей продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки и проверяют все поступившие свидетельства.

Отряд напоминает номер бесплатной круглосуточной горячей линии: 8 (800)700−54−52, куда можно обратиться в случае необходимости.

Напомним, в позапрошлом месяце в Башкирии пропали 78 человек, восьмерых из них нашли мертвыми.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.