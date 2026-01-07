Ричмонд
В Ростове 40% квартир в новостройках остались нераспроданными к концу 2025 года

Ростов вошел в топ мегаполисов по непроданным новостройкам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 40% квартир в новостройках, запланированных к сдаче до конца 2025 года, оказались нераспроданными, сообщило аналитическое агентство «Движение.ру».

Это на восемь процентных пунктов меньше, чем годом ранее, а сам Ростов занял восьмое место среди мегаполисов по доле непроданного жилья в стране.

По данным исследования, лидером «антирейтинга» стал Краснодар, где доля нераспроданного жилья достигла 61% (это на 26 п.п. больше, чем в 2024 году). Далее идут Красноярск — 48% (+13 п.п.) и Самара — 47% (+14 п.п.).

В то же время лучше всего со спросом справляются застройщики в Екатеринбурге (20%), Москве (19%) и Нижнем Новгороде (18%). Это означает, что в этих городах доля непроданных квартир заметно ниже, чем в Ростове.

В целом по России застройщики не смогли реализовать 5,6 млн кв. м жилья, что составляет 37% от объема квартир, запланированных к сдаче в 2025 году (15,2 млн кв. м). Авторы исследования называют этот показатель рекордным за последние годы.

