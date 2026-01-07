Под Минском на дороге установили берлинские подушки

Новые умные неровности появились на трассе Колодищи-Заславль у Новой Боровой, сообщает телеграм-канал «Боровляны / Новости». Это так называемые берлинские подушки, которые заставляют сбавлять скорость только легковые автомобили, не мешая движению автобусов и грузовиков.
Принцип работы берлинских подушек таков, что легковушки сбавляют скорость, так как их колеса наезжают на подушку, а вот автобусы, чья база шире, проходят препятствие без проблем. Мотоциклисты подушку спокойно объезжают по краю.
Кстати, в Беларуси 8% общественного транспорта обновят в ближайшие несколько лет.
