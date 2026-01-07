В Омске сегодня прошел Рождественский полумарафон

На три дистанции — 3, 10,55 и 21,1 км — вышли спортсмены из 27 регионов нашей страны, а также Казахстана. На дистанции 10,55 км все медали выиграли представители Омской области. У мужчин Александр Бутрамеев стал первым, Павел Степанюк — вторым, Михаил Русанов — третьим. Среди женщин лидировала Ксения Конопенко, второй стала Юлия Ларионова, третьей — Надежда Андреева. На главной, полумарафонской дистанции, у мужчин 1-е место занял Денис Чертыков из Республики Хакасия, вице-чемпионом стал Андрей Янович из Мурманской области, бронзовым призером — омич Вячеслав Васильев. Среди женщин весь пьедестал заняли омички: чемпионский титул завоевала Марина Ковалева, 2-е место заняла Тамара Волнина, 3-е — Ольга Роганская.