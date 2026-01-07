В Мурманской области предупредили о морозах

Как поясняют синоптики, регион находится в малоградиентном барическом поле, 8−9 января ожидается формирования антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. В этот период существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит −25−30°, местами в западных и центральных районах области −35−37°. Днем 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов в регионе.