В Мурманской области предупредили о морозах

МУРМАНСК, 7 янв — РИА Новости. Столбики термометров в разных уголках Мурманской области вечером в среду опустятся до минус 35−38 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
«Седьмого января в период 19−23 часов по Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха −35−38°. Сохранится до конца суток 9 января», — говорится в сообщении.
Как поясняют синоптики, регион находится в малоградиентном барическом поле, 8−9 января ожидается формирования антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. В этот период существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит −25−30°, местами в западных и центральных районах области −35−37°. Днем 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов в регионе.
Из-за сильных морозов в области отменен ряд спортивных мероприятий на открытом воздухе, жителей предупреждают об опасности долгого нахождения на улице и риске переохлаждения.
Сейчас в Мурманске −22 градуса.