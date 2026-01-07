Лукашенко рассказал, что в праздничные дни ему было не до отдыха

Во время беседы с прихожанами в храме на Рождество президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, чем ему пришлось заниматься в праздничные дни, когда вся страна отдыхала. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье. Людям в погонах, да и мне как Главнокомандующему, в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим», — отметил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, миллионам и миллионам белорусов надо тоже приниматься за работу.
«Хотим жить хорошо — надо выполнить то, что мы недавно наметили. Поэтому — за работу», — сказал президент.
Кстати, вот что известно о циклоне, который придет в Беларусь 8 января и волнует Лукашенко: метель, порывистый ветер, мороз.
Мы писали, что в Беларуси число новых арендных квартир за 2026−2030 годы вырастет в пять раз.