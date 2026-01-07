Штрафы за нарушение тишины планируют увеличить в Нижегородской области

Проект закона предусматривает кратное увеличение размера административного штрафа за нарушение тишины и покоя граждан: для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. За совершение повторного правонарушения суммы штрафов для должностных лиц составят от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.