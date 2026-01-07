Штрафы за нарушение тишины планируют увеличить в Нижегородской области

Как говорится в пояснительной записке к документы, в последнее время увеличилось число обращений граждан по вопросам нарушения закона «Об обеспечении тишины и покоя» (Закон Нижегородской области от 1 апреля 2015 г. № 44-З).
Нарушителями тишины являются кафе, бары и иных заведения, находящиеся на прилегающих к многоквартирным домам территориях и реализующих алкогольную продукцию. Также нарушение закона происходит в ночное время при строительстве объектов инфраструктуры.
«Предусмотренная в настоящее время санкция не стимулирует участников правоотношений к правомерному поведению, что свидетельствует о ее неэффективности», — отмечается в пояснительной записке.
При разработке законопроекта анализировались практики Кировской, Псковской и Ярославской областей.
Проект закона предусматривает кратное увеличение размера административного штрафа за нарушение тишины и покоя граждан: для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. За совершение повторного правонарушения суммы штрафов для должностных лиц составят от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.
Штрафы для физлиц останутся прежними (3−4 тысячи рублей за первое нарушение и 4−5 тысяч рублей — за повторное).
Общественные обсуждения законопроекта продлятся до 29 января 2026 года. Предложения и замечания можно направить на почту sya@pravo.kreml.nnov.ru или по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 351.
