Глава РФПИ в Рождество заявил, что миром правят не только сила и власть

Дмитриев: миром управляют не только сила и власть.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в православное Рождество заявил, что миром управляют не только сила и власть.

«Напоминание в православное Рождество: миром правят не только сила и власть. Мы верим, что им управляет Христос Спаситель: милосердием, добротой, миром и мудростью», — написал Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ также пожелал, чтобы этот день принес свет в каждый дом и умиротворение в каждое сердце.

