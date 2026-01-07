Глава РФПИ в Рождество заявил, что миром правят не только сила и власть

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в православное Рождество заявил, что миром управляют не только сила и власть.
«Напоминание в православное Рождество: миром правят не только сила и власть. Мы верим, что им управляет Христос Спаситель: милосердием, добротой, миром и мудростью», — написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ также пожелал, чтобы этот день принес свет в каждый дом и умиротворение в каждое сердце.
