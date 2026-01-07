В Башкирии за сутки задержали 30 пьяных водителей

В Башкирии за минувшие сутки в рамках рейдов ГАИ «Трезвый водитель» задержали 30 пьяных автомобилистов. Один из водителей сел за руль под алкоголем повторно, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
По его словам, в праздничные и выходные дни количество пьяных водителей традиционно увеличивается. Для предотвращения таких нарушений инспекторы несут службу в усиленном режиме круглосуточно.
Севастьянов призвал граждан сообщать о случаях нетрезвого вождения по телефону доверия МВД по РБ: 8−347−279−32−92 или через чат-бот в Telegram.
