Жителям Ростовской области назвали дату запуска цифрового рубля

Жители Ростовской области смогут пользоваться цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года, сообщила газете «Молот» управляющий региональным отделением Банка России Наталья Леонтьева.
— Ими можно будет расплачиваться в супермаркетах, на маркетплейсах и во многих других торговых организациях. Цифровой кошелек будет доступен владельцу в разных банковских приложениях, — уточнила Наталья Леонтьева.
Как пояснила представитель Банка России, один из ключевых плюсов цифрового рубля — не нужно будет переводить деньги «между своими банками»: средства будут доступны в цифровом кошельке. Также переводы на цифровые кошельки других людей планируются мгновенными и без комиссий.
Кроме того, Наталья Леонтьева рассказала, что с сентября на кассах появится единый QR-код для оплаты. Он будет вести на страницу, где собраны разные способы расчета — через СБП, сервис банка, цифровые рубли или оплату частями, чтобы покупателю было проще выбрать нужный вариант.
