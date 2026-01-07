Ричмонд
Подросткам в Волгоградской области упростили выход на работу

О новом законе рассказали в облдуме.

В Волгоградской области изменились правила трудоустройства подростков. Для работников младше 18 лет закрепили дополнительные права и гарантии, которые должны защитить их здоровье и учебу.

В облдуме сообщили, что речь идет о сокращенном рабочем времени, обязательных медосмотрах, увеличенном отпуске и официальной оплате труда.

Теперь подростки могут работать легально и безопасно, не жертвуя учебой. Закон прямо запрещает привлекать их к ночным сменам, сверхурочным, тяжелым и опасным работам. При совмещении школы или колледжа с подработкой предусмотрены льготы, чтобы нагрузка не шла во вред здоровью.

Изменения внесены в федеральный закон о гарантиях прав ребенка. В областной думе отмечают, что региону сегодня нужны молодые кадры, а школьники и студенты хотят зарабатывать и получать первый профессиональный опыт. Новые правила дают им такую возможность без риска и нарушений.

Дополнительно работодателям разрешили резервировать рабочие места для подростков в отдельных сферах. При этом оформление и увольнение несовершеннолетних должно проходить по особым правилам.

Ранее сообщалось, по какому принципу подростки могут работать в выходные.