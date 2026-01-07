Подросткам в Волгоградской области упростили выход на работу

Теперь подростки могут работать легально и безопасно, не жертвуя учебой. Закон прямо запрещает привлекать их к ночным сменам, сверхурочным, тяжелым и опасным работам. При совмещении школы или колледжа с подработкой предусмотрены льготы, чтобы нагрузка не шла во вред здоровью.