Тысячи воронежцев посетили храмы в рождественскую ночь

Среди пришедших было много участников СВО.

Источник: правительство Воронежской области

Тысячи жителей Воронежской области пришли в храмы в Рождество, чтобы стать частицей чуда, несмотря на опасность атаки беспилотников. Об этом 7 января сообщил губернатор Александр Гусев. По данным регионального правительства, среди пришедших было множество участников СВО, которым вера помогает защищать Родину.

В светлые дни воронежцев ждет ковчег с частицей Древа Яслей Богомладенца Христа, к святыне можно приложиться в Благовещенском храме или во дворце творчества детей и молодежи, где с 9 по 14 января пройдет бесплатный фестиваль «Рождественское чудо» с масштабной программой.