Тысячи воронежцев посетили храмы в рождественскую ночь

В светлые дни воронежцев ждет ковчег с частицей Древа Яслей Богомладенца Христа, к святыне можно приложиться в Благовещенском храме или во дворце творчества детей и молодежи, где с 9 по 14 января пройдет бесплатный фестиваль «Рождественское чудо» с масштабной программой.