Когда празднуют Собор Пресвятой Богородицы в 2026 году, что можно и что нельзя делать в этот день

На Руси в этот день было принято чествовать рожениц и повивальных бабок (акушерок), что связано с почитанием материнства, олицетворенного в Богородице. В народе праздник так и называли — Бабьи каши, или День повитух. Женщины в праздник пекли пироги и хлеб. После их несли в церковь для освящения. Семья с детьми шла в гости к повитухе, которая принимала роды, одаривала ее и угощала специально сваренной кашей (чаще пшеничной). Считалось, что это принесет здоровье детям.