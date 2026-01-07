Когда празднуют Собор Пресвятой Богородицы в 2026 году, что можно и что нельзя делать в этот день

На следующий день после Рождества Христова православные чтут Пресвятую Богородицу, благодаря которой Сын Божий пришел в этот мир, а также святых, приближенных к Иисусу. В храмах проходят праздничные богослужения с молитвами к Божией Матери. Когда отмечают Собор Пресвятой Богородицы в 2026 году и какие традиции связаны с этим праздником — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
По церковным традициям, после каждого великого праздника на следующий день чтят тех, кто послужил этому событию. Поэтому ежегодно 8 января, в первый день попразднства Рождества, верующие вспоминают Деву Марию, через которую Сын Божий пришел в мир, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
~В 2026 году Собор Пресвятой Богородицы выпадает на четверг~.
История праздника.
Обычай особого почитания Богоматери сразу после Рождества Христова зародился в первые века христианства. Святые Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин почитали Богоматерь еще в IV веке. Официальное закрепление празднования на следующий день после Рождества Христова произошло позднее и было утверждено на VI Вселенском Соборе, который проходил в Константинополе в 680−681 годах.
Кстати, название «Собор» (от старославянского «собрание», «сход») указывает на то, что в этот день совершается ~общее, соборное чествование не только самой Богородицы, но и ее родственников~, а также святых, связанных с событиями Рождества.
Таким образом, в этот день вместе с Девой Марией Церковь вспоминает:
* Святого Иосифа Обручника, 80-летнего старца, избранного хранить девство и оберегать Богородицу.
* Царя Давида как предка Господа Иисуса Христа по плоти — Мессия должен был произойти из его рода.
Житие Пресвятой Девы Марии.
Родители Богородицы — благочестивый Иоаким и его супруга Анна. У пары не было детей, что считалось в ветхозаветном Израиле практически Божьим наказанием. Однажды Иоакима даже изгнали из Иерусалимского храма, когда он принес туда жертву — бездетного посчитали недостойным. В глубокой скорби он удалился в пустыню для молитвы, Анна обратилась Господу дома. Бог услышал их мольбы, и у пары в преклонном возрасте родилась дочь, которую назвали Марией.
В три года девочку привели в Иерусалимский храм. Случилось чудо: она без помощи взрослых самостоятельно взошла по высоким ступеням, где ее встретил первосвященник Захария (отец будущего Иоанна Крестителя). Согласно преданию, он ввел Марию во Святая святых храма — место, куда даже сам входил лишь раз в году.
До 12 лет Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме среди других благочестивых дев. Ее дни проходили за молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. По обычаю в 18 лет ее должны были выдать замуж, но она захотела принять обет безбрачия и посвятить себя Богу. Тогда Марию обручили с пожилым праведным вдовцом Иосифом, чтобы сохранить ее чистоту.
Когда Дева Мария, будучи обрученной, рукодельничала, к ней явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами… Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Евангелие от Луки, 1:28, 30−32). Так она узнала, что станет матерью Иисуса Христа.
Традиции и обычаи праздника.
8 января верующие собираются на праздничную литургию, где звучат песнопения, прославляющие Богородицу. По словам Николая Конюхова, в этот день в храмах совершается особая служба — она проходит утром. После нее идет литургия, которая славит Богородицу и святых, связанных с Рождеством.
На Руси в этот день было принято чествовать рожениц и повивальных бабок (акушерок), что связано с почитанием материнства, олицетворенного в Богородице. В народе праздник так и называли — Бабьи каши, или День повитух. Женщины в праздник пекли пироги и хлеб. После их несли в церковь для освящения. Семья с детьми шла в гости к повитухе, которая принимала роды, одаривала ее и угощала специально сваренной кашей (чаще пшеничной). Считалось, что это принесет здоровье детям.
Молитва Пресвятой Богородице.
Как пояснил священник, Дева Мария для христиан — самая великая святая, чистая, светлая. По преданиям, она была очень доброй и всех утешала. Поэтому православные верят, что Богородица обязательно услышит их молитвы.
Тропарь, глас 4.
Пречистая Богомати, Богородице, Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, узы наша грешныя раздери Своею милостию и спаси души наша.
Кондак, глас 6.
Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся, на земли без отца воплотися днесь из Тебе. Темже звезда благовествует волхвом, Ангели же с пастырьми поют несказанное Рождество Твое, Благодатная.
Молитва Пресвятой Богородице.
Царице моя Преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
Что можно и что нельзя делать в этот день.
В этот день действуют традиционные для церковных праздников правила.
Что можно делать:
* Посещать богослужения в храмах. Верующие могут помолиться Богородице и попросить ее заступничества.
Что нельзя делать:
* Заниматься тяжелым физическим трудом и рутинной работой. Традиционно в церковные праздники стоит воздержаться от бытовых дел и посвятить этот день близким и молитвам.