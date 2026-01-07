Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием «Осельтамивира» в аптеках

«По данным российских производителей, в феврале и марте запланирован ввод в гражданский оборот еще более 122 тысяч упаковок препарата в форме порошка. До конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 миллиграммов — суммарно более 1,3 миллиона упаковок. А до конца февраля — еще более 1 миллиона упаковок», — пояснили там.