Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием «Осельтамивира» в аптеках

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Противовирусный препарат «Осельтамивир» имеется в наличии по всей России, его производство и поставки идут в плановом режиме, в феврале и марте запланирован ввод в оборот свыше 122 тысяч упаковок в форме порошка, сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.
«Препараты с международным непатентованным наименованием “Осельтамивир” российского и иностранного производства в том числе для детей имеются в наличии по всей стране, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот идут в плановом режиме и соответствуют среднегодовым показателям», — рассказали в ведомстве.
В Росздравнадзоре сообщили, что в ноябре-декабре в оборот были введены суспензия и порошок «Осельтамивир» — более 85 тысяч упаковок и свыше 72 тысяч упаковок соответственно.
«По данным российских производителей, в феврале и марте запланирован ввод в гражданский оборот еще более 122 тысяч упаковок препарата в форме порошка. До конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 миллиграммов — суммарно более 1,3 миллиона упаковок. А до конца февраля — еще более 1 миллиона упаковок», — пояснили там.
В том случае, если противовирусный препарат отсутствует в аптеке в форме суспензии или порошка, в ведомстве рекомендовали использовать капсулы, растворив их содержимое в воде — это допускается инструкцией по применению препарата.