Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отсутствие насморка в первые два дня болезни — это характерный признак гриппа, отличающий его от ОРВИ, рассказала профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко.
Профессор отметила, что у детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых, поскольку их иммунная система ещё не так «натренирована».
«Для гриппа характерна высокая температура (тела — ред.) — до 39−40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет — это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций. Заложенность носа даёт о себе знать обычно на третьи сутки от начала подъёма температуры», — пояснила Бабаченко.
По словам эксперта, сухость и першение в горле может появиться при гриппе сразу и затем перерасти в кашель и боль в горле. Ещё одна неприятная черта гриппа — это выраженная интоксикация организма, которая проявляется у больного в виде слабости, сонливости, потери аппетита, тошноты, рвоты.
«Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около четырех-пяти дней. Потом самочувствие начинает постепенно улучшаться», — добавила Бабаченко.
Грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых могут развиться очень серьёзные осложнения. Поэтому врач призвала не заниматься самолечением, если у ребёнка появились симптомы заболевания — нужно вызвать врача, который назначит терапию.
Помимо лекарств, заболевшему гриппом показаны отдых и обильное питье, рассказала эксперт. Можно поить ребёнка чаем, водой, компотом, но не стоит злоупотреблять магазинными соками.
«Я рекомендую домашний компот из сухофруктов — изюма, кураги, там много минералов. И не “перекутывайте” заболевшего — от этого ещё выше будет подниматься температура», — добавила специалист.
Если состояние ребенка ухудшается, например, ему тяжело дышать, появилась спутанность сознания, вялость, температура не снижается после приёма жаропонижающих или что-то ещё в его поведении вызывает тревогу, врач рекомендовала обратиться за медпомощью.