Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ

«Для гриппа характерна высокая температура (тела — ред.) — до 39−40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет — это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций. Заложенность носа даёт о себе знать обычно на третьи сутки от начала подъёма температуры», — пояснила Бабаченко.