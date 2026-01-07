Ричмонд
В Уфе временно изменили маршрут популярного автобуса

Это вынужденная мера — шоферы на конечной остановки не могут развернуться.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно изменили движение автобусов по маршруту № 57 («Иммунопрепарат» — Больница № 21). Об этом 7 января предупредил «Башавтотранс».

Как пояснили госперевозчик, движение рейса пришлось скорректировать из-за того, что территория конечной остановки — «Больница № 21» — заставлена легковыми машинами, из-за чего маршрутки попросту не могут развернуться. Пока ситуация не изменится, 57-е автобусы будут следовать до магазина «Эверест».

