ЗАГСы Ростовской области за 2025 год оформили 141 тысячу актовых записей

В Ростовской области по итогам 2025 года органы ЗАГС зарегистрировали 141 005 актовых записей, рассказали в региональном ведомстве.
— По итогам 2025 года зарегистрировано 141005 актовых записей в органах ЗАГС Ростовской области, — говорится в сообщении.
Ранее ЗАГС Ростовской области публиковал статистику по популярным «красивым датам» для регистрации брака. В частности, одной из таких дат в прошлом году стало 08.08.2025 — тогда в Кировском отделе ЗАГС Ростова-на-Дону, по данным ведомства, подали 86 заявлений.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.
В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).