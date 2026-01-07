Ричмонд
ЗАГСы Ростовской области за 2025 год оформили 141 тысячу актовых записей

ЗАГС Ростовской области подвел итоги 2025 года по числу регистраций.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам 2025 года органы ЗАГС зарегистрировали 141 005 актовых записей, рассказали в региональном ведомстве.

— По итогам 2025 года зарегистрировано 141005 актовых записей в органах ЗАГС Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее ЗАГС Ростовской области публиковал статистику по популярным «красивым датам» для регистрации брака. В частности, одной из таких дат в прошлом году стало 08.08.2025 — тогда в Кировском отделе ЗАГС Ростова-на-Дону, по данным ведомства, подали 86 заявлений.

