Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Похолодание ожидается на следующей неделе в Москве, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец во вторник рассказал РИА Новости, что морозы до минус 30 градусов возможны в столичном регионе на Крещение.
«В понедельник после прохождения снежного теплого фронта температура (в Москве — ред.) повысится до минус четырех — плюс одного градуса, а, начиная со вторника, вновь стартует похолодание, и к середине недели дневная температура понизится до минус десяти — минус 15 градусов, по ночам ударят обжигающие 20-градусные морозы», — сказал агентству синоптик.