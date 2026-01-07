«Берлинские подушки» появились на дороге под Минском

Как отмечено в сообщении в Telegram-канале ведомства, данные приспособления рассчитаны на сбавление скорости транспортных средств, но не всех.
«Они заставляют сбавлять скорость только определенные виды транспорта, не мешая движению остальных», — подчеркивается в сообщении.
Относительно принципа работы «подушек» уточняется:
- легковые автомобили сбавляют скорость, так как колёса наезжают на подушку;
- грузовики и автобусы едут спокойно, поскольку база шире и они ее не задевают.
Что касается водителей мотоциклов и тех, кто крутит педали велосипедов — они спокойно объезжают подушку по краю, сказано в сообщении.