«Берлинские подушки» появились на дороге под Минском

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Новые умные неровности появились на трассе Колодищи-Заславль у Новой Боровой, рассказали в ГАИ Минской области.

Источник: Sputnik.by

Как отмечено в сообщении в Telegram-канале ведомства, данные приспособления рассчитаны на сбавление скорости транспортных средств, но не всех.

«Они заставляют сбавлять скорость только определенные виды транспорта, не мешая движению остальных», — подчеркивается в сообщении.

Относительно принципа работы «подушек» уточняется:

  • легковые автомобили сбавляют скорость, так как колёса наезжают на подушку;
  • грузовики и автобусы едут спокойно, поскольку база шире и они ее не задевают.

Что касается водителей мотоциклов и тех, кто крутит педали велосипедов — они спокойно объезжают подушку по краю, сказано в сообщении.