На старом Борском мосту открыли все полосы после ремонта

На старом Борском мосту после завершения ремонтных работ снова запустили две полосы движения. Это позволило немного разгрузить выезд из Нижнего Новгорода и сократить пробки в часы пик. При этом на новом Борском мосту схема осталась прежней: три полосы с реверсивным движением и ограничение скорости до 40 км/ч, сообщил журналист Андрей Вовк в своём телеграм-канале.
Именно такой вариант ранее предлагали депутаты регионального Заксобрания, считая его временным компромиссом на период ремонта. Однако у автомобилистов идея вызывает вопросы: узкие полосы и невысокий скоростной режим заметно снижают пропускную способность. Водители отмечают, что привычная схема с двумя полноценными полосами в каждую сторону работала стабильнее и позволяла двигаться быстрее и безопаснее.