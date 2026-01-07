На старом Борском мосту открыли все полосы после ремонта

На старом Борском мосту после завершения ремонтных работ снова запустили две полосы движения. Это позволило немного разгрузить выезд из Нижнего Новгорода и сократить пробки в часы пик. При этом на новом Борском мосту схема осталась прежней: три полосы с реверсивным движением и ограничение скорости до 40 км/ч, сообщил журналист Андрей Вовк в своём телеграм-канале.