За посылку с одеждой за 24 доллара в Молдове таможня требует налог 27 долларов: А ведь сборы с Temu, Aliexpress и других площадок еще не ввели — что происходит

И хоть это не совсем покупка с международных торговых онлайн-площадок, но в отношении будущих посылок со всех Temu и AliExpress ведь будут действовать в логике и парадигме таможенно-брокерских норм и даже традиций (или около них), но с поправкой на грядущие новые правила, уточняет romania_ru.