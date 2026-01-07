Ричмонд
За посылку с одеждой за 24 доллара в Молдове таможня требует налог 27 долларов: А ведь сборы с Temu, Aliexpress и других площадок еще не ввели — что происходит

Дальше только хуже, особенно в отношении посылок с Temu и AliExpress.

Источник: Комсомольская правда

Налоги на посылки с онлайн-площадок в Молдове ещё не ввели, а нервотрёпка и вопросы уже появляются.

За шмотьё за 23,66 доллара из Украины в Молдове назначили таможенный сбор в 559 леев.

И хоть это не совсем покупка с международных торговых онлайн-площадок, но в отношении будущих посылок со всех Temu и AliExpress ведь будут действовать в логике и парадигме таможенно-брокерских норм и даже традиций (или около них), но с поправкой на грядущие новые правила, уточняет romania_ru.

За шмотьё за 23,66 доллара из Украины в Молдове назначили таможенный сбор в 559 леев. Фото: соцсети.