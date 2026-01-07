Воронежцев пригласили на бесплатные выступления фигуристов

8 января воронежцев пригласили на уличные выступления фигуристов. Они пройдут на катке на Адмиралтейской площади в 14.00. Показательное выступление приурочено к празднованию Дню фигурного катания. Свое мастерство покажут спортсмены областной федерации.
— Из-за праздника в это время массовые катания проводиться не будут, — сообщили в мэрии Воронежа.
Показательные выступления фигуристов горожане смогут посмотреть бесплатно, вход свободный.
Отменить мероприятие могут только, если будет неблагоприятной погода, в таком случае об этом заблаговременно сообщат в соцсетях мэрии и Петровской набережной.