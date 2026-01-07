Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев пригласили на бесплатные выступления фигуристов

Спортсмены покажут свое мастерство в профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда

8 января воронежцев пригласили на уличные выступления фигуристов. Они пройдут на катке на Адмиралтейской площади в 14.00. Показательное выступление приурочено к празднованию Дню фигурного катания. Свое мастерство покажут спортсмены областной федерации.

— Из-за праздника в это время массовые катания проводиться не будут, — сообщили в мэрии Воронежа.

Показательные выступления фигуристов горожане смогут посмотреть бесплатно, вход свободный.

Отменить мероприятие могут только, если будет неблагоприятной погода, в таком случае об этом заблаговременно сообщат в соцсетях мэрии и Петровской набережной.