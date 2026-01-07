Ричмонд
В Апшеронском районе Кубани остаются без света около 90 домов

В Апшеронском районе восстановили свет в 86 домах после снегопадов.

Источник: Комсомольская правда

К утру 7 января энергетики восстановили подачу электроэнергии в 86 домах Отдаленного и Черниговского сельских поселений Апшеронского района. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

Работы по ликвидации последствий непогоды ведутся в круглосуточном режиме. В восстановительных мероприятиях задействованы 13 бригад общей численностью 65 человек, а также 13 единиц специальной техники.

На данный момент в муниципалитете остается подключить к сети еще около 90 частных домовладений, в которых проживают менее 300 человек. Энергетики продолжают работу до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей.