«Не надо ждать серьезно повышенных показателей сахара в крови». Белорусский эндокринолог сказала о диагностике предиабета

Профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич на YouTube-канале «Медицинского вестника» развеяла утверждение, что якобы нужно дождаться серьезно повышенных показателей сахара в крови и только тогда начинать заниматься проблемой.
«Нет, это абсолютно неверная установка. Впервые повышенный уровень сахара должен настроить врача на серьезное отношение к пациенту. Уже пора заниматься профилактикой», — отметила эндокринолог.
Она обрисовала портрет человека с факторами риска предиабета. Это возраст старше 45 лет, лишний вес, сахарный диабет у близких родственников, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, синдром поликистозных яичников, низкая физическая активность, употребление алкоголя и табака, нерациональное питание.
А вот к эндокринологу от врача общей практики Алла Шепелькевич порекомендовала идти на прием, когда есть выраженные стадии хронических осложнений сахарного диабета. А не допустить этого можно профилактикой и сотрудничеством с врачом.
