Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не надо ждать серьезно повышенных показателей сахара в крови». Белорусский эндокринолог сказала о диагностике предиабета

Белорусский врач сказала, что даже первое повышение сахара должно насторожить.

Источник: Комсомольская правда

Профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич на YouTube-канале «Медицинского вестника» развеяла утверждение, что якобы нужно дождаться серьезно повышенных показателей сахара в крови и только тогда начинать заниматься проблемой.

«Нет, это абсолютно неверная установка. Впервые повышенный уровень сахара должен настроить врача на серьезное отношение к пациенту. Уже пора заниматься профилактикой», — отметила эндокринолог.

Она обрисовала портрет человека с факторами риска предиабета. Это возраст старше 45 лет, лишний вес, сахарный диабет у близких родственников, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, синдром поликистозных яичников, низкая физическая активность, употребление алкоголя и табака, нерациональное питание.

А вот к эндокринологу от врача общей практики Алла Шепелькевич порекомендовала идти на прием, когда есть выраженные стадии хронических осложнений сахарного диабета. А не допустить этого можно профилактикой и сотрудничеством с врачом.

Кстати, белорусский эндокринолог сказала о симптомах предиабета.

А еще белорусский врач назвала три главных фактора риска предиабета.

Мы писали, что изменится для пенсионеров в Беларуси, 2026: средняя пенсия — около 1100 рублей, социальную и минимальную, а также возрастные доплаты пересчитают четыре раза за год.