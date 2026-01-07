Ричмонд
Центр европейской части России накроют сильные снегопады

Жителей центра России предупредили о сильных снегопадах в четверг и пятницу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Центр Европейской части России ожидают сильные снегопады в четверг и пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

«Контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, попав в параллельные потоки, станет причиной сильных снегопадов, а также местами метелей, налипания мокрого снега, гололеда», — сказали в Гидрометцентре.

Ученые отметили что в четверг в Тульской области ожидаются сильные осадки, в виде дождя, снега и мокрого снега, а уже на следующий день начнется сильный снегопад.

«Девятого января в Московской области сильный снег, метель, гололедные явления, ветер 15−18 метров в секунду. В Орловской и Липецкой областях сильные осадки: дождь, снег, мокрый снег», — добавили синоптики.