На праздничных каникулах мошенники атаковали жителей Ростовской области

На праздниках мошенники активизировались в Ростовской области и начали массовые рассылки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на новогодних праздниках активизировались мошенники — жителям Ростова-на-Дону и региона начали массово писать в мессенджерах и соцсетях, сообщили в полиции.

— Всех просим быть осторожными и не доверять незнакомцам в сети, — отмечают сотрудники ведомства.

По данным правоохранителей, аферисты используют и старые, и новые схемы: присылают вредоносные ссылки, маскируя их под уведомления от банков, служб доставки или сообщения о «выигрышах».

Переход по таким ссылкам может привести к установке вируса. Он способен украсть пароли и данные карт или даже заблокировать устройство.

Еще одна популярная уловка — «бесплатные» подарки, когда человека просят переслать ссылку «на приз» друзьям или в чаты. В полиции напоминают: так жертва сама становится распространителем спама и вредоносных ссылок, поэтому пересылать такие сообщения нельзя.

