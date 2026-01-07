Ричмонд
Спасатели Башкирии устроили рейд в местах зимней рыбалки

Сегодня спасатели госкомитета Башкирии по ЧС провели рейд на водоёмах республики. Они напоминают рыбакам о правилах безопасности и предупреждают их о рисках, связанных с выходом на лёд.

Любителям подлёдной рыбалки стоит помнить, что им не стоит выходить за уловом в ночные часы, нужно изучать погоду и не оставлять без присмотра детей.

Об этом предупредил людей и глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов. По его словам, в первые дни нового года специалисты управления гражданской защиты и центра общественной безопасности муниципалитета совершили 47 рейдов, во время которых поговорили с 420 рыбаками.

«Представители служб встречаются с рыбаками, местными жителями. Основная цель таких встреч — не только предупредить об опасности, но и донести до каждого понимание того, насколько важно соблюдать элементарные правила безопасности», — сказал Олег Котов.