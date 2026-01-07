Спасатели Башкирии устроили рейд в местах зимней рыбалки

Об этом предупредил людей и глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов. По его словам, в первые дни нового года специалисты управления гражданской защиты и центра общественной безопасности муниципалитета совершили 47 рейдов, во время которых поговорили с 420 рыбаками.