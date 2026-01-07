МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на «барическое дно»: до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
«Атмосферное давление к вечеру (пятницы — ред.) рухнет на самое барическое дно: 733 миллиметра ртутного столба, что на 14 единиц ниже положенного», — сказал агентству синоптик.