Без отопления в Рождество остался целый микрорайон Кишинева

Тысячи жителей Кишинева встречают Рождество без тепла и горячей воды.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Почти 20 многоэтажных жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии в центральной системе отопления, вызванной падением напряжения на линии электропередачи 110 кВ «Кишинев — Малая малина».

«6 января произошло падение напряжения на линии электропередачи 110 кВ “Кишинев — Малая малина”, что привело к сбоям в работе централизованной системы теплоснабжения», — говорится в сообщении предприятия Termoelectrica.

По данным поставщика, до вечера 7 января не будет отопления и горячей воды в 16 жилых домах в периметре улиц: Хынчештское шоссе, Сф. Винерь, М. Лермонтова, Яловень.

Ранее 2 января на водоводе Сороки — Бельцы произошла авария, из-за которой в большинстве микрорайонов города в течение двух-трех суток полностью отсутствовала вода. В связи с этим в Бельцах была объявлена чрезвычайная ситуация. 4 января водоснабжение начало постепенно восстанавливаться. Однако уже с 5 января в городе возобновились перебой с подачей воды.