Без отопления в Рождество остался целый микрорайон Кишинева

Ранее 2 января на водоводе Сороки — Бельцы произошла авария, из-за которой в большинстве микрорайонов города в течение двух-трех суток полностью отсутствовала вода. В связи с этим в Бельцах была объявлена чрезвычайная ситуация. 4 января водоснабжение начало постепенно восстанавливаться. Однако уже с 5 января в городе возобновились перебой с подачей воды.