Инвестиции в ОЭЗ «Алга» в Башкирии выросли до 65 млрд рублей

В 2025 году статус резидента получила компания «Экопромстрой-Алга». Она построит завод по производству автоклавного газобетона и сухих строительных смесей стоимостью более 2,8 млрд рублей. Сейчас на территории башкирской ОЭЗ работают пять резидентов. Среди них швейная фабрика «Аркада», фабрика спортивной одежды ZASPORT, предприятие «Амкодор-Агидель» (оборудование для послеуборочной обработки зерна), завод «Азимут» (дорожная краска) и «Уфимец» (электрооборудование). В 2026 году планируется запуск производства гофротары с инвестициями 500 млн рублей.