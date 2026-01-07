Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством Христовым

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Христовым президента России Владимира Путина, пожелав ему благоденствия и Божьей помощи.

Источник: © РИА Новости

Кирилл в рождественский сочельник пожелал Божьего благословения российскому лидеру, правительству и вооруженным силам РФ.

«Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению Московского патриархата, а также за Ваш личный вклад в развитие церковно-государственного соработничества… Желаю Вам крепкого здравия и благоденствия, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на высоком и ответственном посту президента Российской Федерации», — говорится в патриаршем поздравлении Путину на сайте РПЦ.

Патриарх также направил поздравления к празднику председателям российского правительства Михаилу Мишустину, Государственной думы Вячеславу Володину, Совета Федерации Валентине Матвиенко и мэру Москвы Сергею Собянину.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше