Петербуржцам пообещали убрать снег во дворах до 13 января

После нескольких снегопадов в начале месяца службы городского хозяйства работают в усиленном режиме. Вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил ГАТИ дать задания районным администрациям и профильным учреждениям по очистке снега в 1900 кварталах, на более чем 100 территориях возле станций метро и на 5000 крышах городских зданий.