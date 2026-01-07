В Крыму собираются расселить дома с низкой сейсмостойкостью

Власти Крыма создали перечень жилых домов с недостаточным уровнем сейсмостойкости, чтобы затем их расселить. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора.
Сейсмическая активность Крыму относительно слаба, но проявляется постоянно. Обычно люди землетрясений не чувствуют. Однако такие события фиксируют приборы. Каждый год в Крыму в среднем регистрируют более 60 местных и близких землетрясений.
«С учетом специфики региона при разработке проектной документации в обязательном порядке застройщикам необходимо руководствоваться требованиями действующего на территории РФ свода правил о строительстве в сейсмических регионах», — рассказали в Минжилполитики агентству ТАСС.
В ведомстве добавили, что был проведен анализ. Его цель — определить критерии отнесения домов к сейсмодефицитным. Еще одна задача — разработка программы переселения. В итоге специалисты составили адресный перечень дефицита сейсмостойкости. Документацию направили в федеральный Минстрой.