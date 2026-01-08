Машины раскидало по кюветам: омичка погибла в жутком ДТП на трассе

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, предварительно, один из автомобилей выехал на встречку. А от удара машины раскидало по кюветам.
«Предварительно, 37-летний водитель “Джилли” выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП 68-летняя пассажирка «Хендэ», жительница Омской области, погибла, ее дочь-водитель, 45-летняя жительница Ханты-Мансийска, получила ранения.
Водитель и 44-летняя пассажирка «Хендэ», жители г. Когалыма, получили травмы", — говорится в официальном сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
На фото: последствия ДТП / Источник: Госавтоинспекция Тюменской области.
Как видно на кадрах с места происшествия, оба автомобиля оказались сильно разбиты.