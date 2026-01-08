Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машины раскидало по кюветам: омичка погибла в жутком ДТП на трассе

В среду, 7 января 2026 года, на 445-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в котором погибла жительница Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, предварительно, один из автомобилей выехал на встречку. А от удара машины раскидало по кюветам.

«Предварительно, 37-летний водитель “Джилли” выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка «Хендэ», жительница Омской области, погибла, ее дочь-водитель, 45-летняя жительница Ханты-Мансийска, получила ранения.

Водитель и 44-летняя пассажирка «Хендэ», жители г. Когалыма, получили травмы", — говорится в официальном сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На фото: последствия ДТП / Источник: Госавтоинспекция Тюменской области.

Как видно на кадрах с места происшествия, оба автомобиля оказались сильно разбиты.