Рождественские службы на Южном Урале посетили свыше 25 тыс. человек

События прошли без происшествий, нарушений общественного порядка не допущено.

Источник: dostup1.ru

Рождественские службы в Челябинской области посетили свыше 25 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего в ночь с 6 на 7 января, а также днем в среду состоялось порядка 200 религиозных мероприятий.

«Их посетили более 25 тыс. человек. Для охраны общественного порядка и безопасности граждан были задействовано около 800 сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским оказывали коллеги из Росгвардии, участники добровольных народных дружин, работники частных охранных организаций и представители казачества. Общая численность задействованных в обеспечении правопорядка людей составила свыше 1,2 тыс.», — рассказали в региональном Главке МВД.