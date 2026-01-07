Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рождественская ночь в Ростовской области прошла без происшествий

На Рождество в Ростовской области усилили контроль в храмах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь с 6 на 7 января во время рождественских богослужений обошлось без происшествий, сообщили в региональном МЧС России.

— Спасатели проверили системы пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, — уточнили в ведомстве.

Также сотрудники следили за соблюдением требований безопасности при использовании открытого огня, в том числе свечей.

По данным МЧС, перед службами дополнительно осмотрели ключевые узлы — от сигнализации до эвакуационных выходов, а во время богослужений специалисты находились на дежурстве и контролировали ситуацию на месте.

Ранее в МВД сообщали, что общественный порядок в рождественскую ночь обеспечивали около тысячи полицейских.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше