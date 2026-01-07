Рождественская ночь в Ростовской области прошла без происшествий

В Ростовской области в ночь с 6 на 7 января во время рождественских богослужений обошлось без происшествий, сообщили в региональном МЧС России.
— Спасатели проверили системы пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, — уточнили в ведомстве.
Также сотрудники следили за соблюдением требований безопасности при использовании открытого огня, в том числе свечей.
По данным МЧС, перед службами дополнительно осмотрели ключевые узлы — от сигнализации до эвакуационных выходов, а во время богослужений специалисты находились на дежурстве и контролировали ситуацию на месте.
Ранее в МВД сообщали, что общественный порядок в рождественскую ночь обеспечивали около тысячи полицейских.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.
В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).