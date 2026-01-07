Магнитный шторм в январе сразит жителей Волгограда

Ричмонд
В Волгоградской области в январе будет непростая геомагнитная обстановка.

По прогнозам специалистов космической лаборатории РАН, магнитный шторм не даст передышки и будет чередоваться с короткими периодами спокойствия.

Самыми напряженными днями названы 8−9 и 17—18 января — в эти даты возможны пики возмущений, которые сильнее всего отражаются на самочувствии метеозависимых жителей.

Медики советуют в эти дни не перегружать себя физически и эмоционально. Особое внимание стоит уделить сну, отдыху и общему режиму, чтобы не усугубить самочувствие. Для людей с хроническими болезнями или чувствительных к изменениям погоды важно заранее планировать дела и по возможности избегать стрессов.

Такие предупреждения помогают волгоградцам снизить риски для здоровья и пережить периоды магнитной нестабильности спокойнее.