Магнитный шторм в январе сразит жителей Волгограда

В Волгоградской области в январе будет непростая геомагнитная обстановка.
По прогнозам специалистов космической лаборатории РАН, магнитный шторм не даст передышки и будет чередоваться с короткими периодами спокойствия.
Самыми напряженными днями названы 8−9 и
Медики советуют в эти дни не перегружать себя физически и эмоционально. Особое внимание стоит уделить сну, отдыху и общему режиму, чтобы не усугубить самочувствие. Для людей с хроническими болезнями или чувствительных к изменениям погоды важно заранее планировать дела и по возможности избегать стрессов.
Такие предупреждения помогают волгоградцам снизить риски для здоровья и пережить периоды магнитной нестабильности спокойнее.