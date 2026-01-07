Три катка закроют в Нижнем Новгороде 8 января из-за сильного снегопада

Как сообщили в дирекции скверов и парков, с 8 января закрываются катки в Автозаводском парке, а также в парках «Дубки» и имени 1 Мая. Ранее на этих площадках уже были введены ограничения на количество посетителей, одновременно находящихся на льду, однако из-за усилившихся осадков было принято решение полностью остановить катания. Сроки возобновления работы катков пока не называются.
Напомним, по прогнозам синоптиков, за трое суток в городе может выпасть до 51 сантиметра снега, что значительно превышает среднюю январскую норму. Общий объём осадков на проезжую часть составит около 6,4 млн кубометров. Для борьбы с последствиями снегопада в городе задействованы 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих.