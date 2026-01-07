Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три катка закроют в Нижнем Новгороде 8 января из-за сильного снегопада

В Нижнем Новгороде временно приостанавливают работу сразу трёх уличных катков. Причиной закрытия стало резкое ухудшение погодных условий и обильные снегопады.

Сейчас в Ричмонде: +21° 6 м/с 38% 753 мм рт. ст. +14°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в дирекции скверов и парков, с 8 января закрываются катки в Автозаводском парке, а также в парках «Дубки» и имени 1 Мая. Ранее на этих площадках уже были введены ограничения на количество посетителей, одновременно находящихся на льду, однако из-за усилившихся осадков было принято решение полностью остановить катания. Сроки возобновления работы катков пока не называются.

Напомним, по прогнозам синоптиков, за трое суток в городе может выпасть до 51 сантиметра снега, что значительно превышает среднюю январскую норму. Общий объём осадков на проезжую часть составит около 6,4 млн кубометров. Для борьбы с последствиями снегопада в городе задействованы 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих.