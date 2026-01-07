Ричмонд
Синицина о Валиевой: Она готова показать всем, на что способна

Серебряная призерка Олимпийских игр Виктория Синицина предположила, каким может оказаться дебют Камилы Валиевой после дисквалификации.

Источник: ИА Татар-информ

«Если у самой Камилы есть такое желание и уверенность в том, что она справится с этим, то, конечно же, мы желаем ей только огромной удачи. Она вполне готова показать всем, на что способна», — приводит слова Синициной «Матч ТВ».

25 декабря закончился срок дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение допинг-правил в 2021 году. Теперь она имеет полное право вернуться к официальным стартам в качестве профессиональной спортсменки.

Известно, что в ноябре 19-летняя Валиева приступила к тренировкам в Москве в школе Татьяны Навки с группой Светланы Соколовской и уже готовит соревновательные программы. Ранее Валиева сотрудничала с Этери Тутберидзе.

Камила Валиева является победительницей этапов Гран‑при ISU, а также чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.