В Севастополе прошёл традиционный рождественский крестный ход

В Севастополе в день празднования Рождества Христова состоялся традиционный крестный ход по центральным улицам города.

9

Сотни верующих вместе с духовенством прошли молитвенным шествием от Покровского собора на улице Большой Морской до площади Нахимова.

На площади Нахимова благочинный центрального округа протоиерей Сергий Халюта отслужил праздничный молебен. Крестный ход стал одним из ключевых событий рождественских торжеств в городе-герое, собравшим горожан для совместной молитвы и празднования.

