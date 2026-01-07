Вот так отпраздновал Новый Год: Из Молдовы выдворили иностранца после того, как он запустил фейерверки в толпу людей на главной площади Кишинева

Генеральская инспекция по миграции сообщает, что иностранный гражданин в новогоднюю ночь во время культурного мероприятия, организованного на площади Великого Национального собрания, запустил в толпу несанкционированные фейерверки, подвергнув опасности жизнь и здоровье участников мероприятия.