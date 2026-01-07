Вот так отпраздновал Новый Год: Из Молдовы выдворили иностранца после того, как он запустил фейерверки в толпу людей на главной площади Кишинева

25-летний иностранец выдворен из Молдовы после того, как запустил фейерверки в толпу людей на ПВНС.
Уроженец Азербайджанской республики признан нежелательным лицом на территории Молдовы на срок 5 лет.
Генеральская инспекция по миграции сообщает, что иностранный гражданин в новогоднюю ночь во время культурного мероприятия, организованного на площади Великого Национального собрания, запустил в толпу несанкционированные фейерверки, подвергнув опасности жизнь и здоровье участников мероприятия.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.
Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).
Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.
Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).
Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.
А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).