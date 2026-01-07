Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вот так отпраздновал Новый Год: Из Молдовы выдворили иностранца после того, как он запустил фейерверки в толпу людей на главной площади Кишинева

Уроженец Азербайджана признан нежелательным лицом на территории Молдовы на срок 5 лет.

Источник: Комсомольская правда

25-летний иностранец выдворен из Молдовы после того, как запустил фейерверки в толпу людей на ПВНС.

Уроженец Азербайджанской республики признан нежелательным лицом на территории Молдовы на срок 5 лет.

Генеральская инспекция по миграции сообщает, что иностранный гражданин в новогоднюю ночь во время культурного мероприятия, организованного на площади Великого Национального собрания, запустил в толпу несанкционированные фейерверки, подвергнув опасности жизнь и здоровье участников мероприятия.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).

Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.

Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).

Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.

А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).