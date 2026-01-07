AY YOLA и Алсу выпустили клип на песню «Ай, былбылым»

Ставшая открытием 2025 года башкирская этно-группа Ay Yola и певица Алсу выпустили совместный клип на песню «Ай, былбылым». Релиз состоялся, как и было обещано, 7 января.
В новом клипе используются ставшие уже привычными национальные костюмы и заснеженные пейзажи. «Ай, былыбым» с башкирского переводится как «Ай, соловей». AY YOLA и Алсу исполнили композицию, которую ранее пели как башкирские, так и татарские артисты, в новой аранжировке. В ней восхваляется пение соловья в сочетании с утренним пейзажем природы (реки Белой, над которой расцветает заря), заставляющем сердце «петь и плакать».
Как рассказывал один из участников группы AY YOLA — Руслан «Север» Шайхитдинов — эту песню он слышал еще в детстве.
— Её пели у нас дома — на семейных вечерах. Пел мой отец. Он хорошо владел музыкальными инструментами, обладал потрясающим вокалом, и для меня эта песня навсегда осталась тёплым воспоминанием из детства, — делился музыкант.
Он также говорил, что после знакомства коллектива с Алсу предложил ей вместе исполнить «Ай, былбылым» — песню, как отметил артист, которая «давно живёт в народе, которую поют уже сотни лет — в разных домах, на разных языках, но с одним чувством».
— Финальная аранжировка родилась в самолёте. Перелёт Краснодар — Москва. Я несколько изменил гармонию и ритмический рисунок, добавил больше пространства и воздуха — и песня зазвучала так, как звучит AY YOLA! — писал в своих соцсетях Шайхитдинов.
Напомним, группа AY YOLA прогремела практически на весь мир весной 2025 года — после выхода хита Homay. Подробнее эту композицию мы разбирали в отдельном материале.
