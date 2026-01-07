AY YOLA и Алсу выпустили клип на песню «Ай, былбылым»

В новом клипе используются ставшие уже привычными национальные костюмы и заснеженные пейзажи. «Ай, былыбым» с башкирского переводится как «Ай, соловей». AY YOLA и Алсу исполнили композицию, которую ранее пели как башкирские, так и татарские артисты, в новой аранжировке. В ней восхваляется пение соловья в сочетании с утренним пейзажем природы (реки Белой, над которой расцветает заря), заставляющем сердце «петь и плакать».