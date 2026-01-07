Власти Ростовской области заложили 40 млн рублей на искусственные дожди

Власти Ростовской области в 2026 году планируют начать вызывать искусственные дожди, чтобы поддержать аграриев в случае нехватки влаги. Об этом 161.RU сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. На эти цели в бюджете предусмотрели 40,4 млн рублей.
— Активное воздействие на облака с целью искусственного увеличения осадков в планах на 2026 год, — уточнили в минсельхозе.
Деньги заложены постановлением губернатора Юрия Слюсаря, которое было подписано в октябре 2025 года. Идею искусственного увеличения осадков власти обсуждали еще осенью — с учетом работы с Росгидрометом и опыта других регионов.
Тема стала особенно острой после двух засушливых сезонов подряд: в 2025 году урожай зерновых на Дону упал до минимума за 10 лет — около 8,5 млн тонн, а ущерб от засухи превысил четыре млрд рублей.
