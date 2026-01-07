Ричмонд
Своих не сдают и не судят: Дело по прокладке дороги Леова-Бумбэта застопорилось из-за отсутствия технической экспертизы

Во время строительства дороги Леова-Бумбэта могли украсть до 4 миллионов евро [видео]

Источник: Комсомольская правда

По многострадальному делу о прокладке дороги Леова-Бумбэта… всё ещё нет технической экспертизы, чтобы определить имели ли место нарушения, признался главный прокурор антикоррупции Марчел Думбраван.

Экспертизу ожидали в августе 2025 года. Причем категорически отказываясь привлечь для неё румынских специалистов, что пришлось искать кого-то в Украине, но и в январе 2026-го продолжают ждать.

Теперь, видимо, ждём августа 2026-го. Или даже 2027-го.

Но, думается, почти нет сомнений, что покажет столь затянувшаяся экспертиза. Всё же одну экспертизу, полностью оправдавшую экс-министра инфраструктуры Андрея Спыну, уже ж провели силами бессарабских инженеров. Да и сам Андрюша не сидит на месте, заключает romania_ru.

Напомним, что во время строительства дороги Леова-Бумбэта могли украсть до 4 миллионов евро.

Ранее мэр Леова Александру Бужоряну заявил, что министр инфраструктуры Андрей Спыну пошёл на хитрость и, публикуя документацию по проекту дороги, дал всевозможные данные, кроме смет.