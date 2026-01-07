Своих не сдают и не судят: Дело по прокладке дороги Леова-Бумбэта застопорилось из-за отсутствия технической экспертизы

Но, думается, почти нет сомнений, что покажет столь затянувшаяся экспертиза. Всё же одну экспертизу, полностью оправдавшую экс-министра инфраструктуры Андрея Спыну, уже ж провели силами бессарабских инженеров. Да и сам Андрюша не сидит на месте, заключает romania_ru.