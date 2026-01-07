Все городские ресурсы направили на уборку снега в Нижнем Новгороде

Напомним, в городе сейчас задействовано свыше 1300 единиц спецтехники и более 3500 рабочих. Работы идут во всех районах: на дорогах, в парках, скверах и во дворах. Максимов объяснил, что уборка проходит по определённой схеме. Сначала дороги обрабатывают противогололёдными материалами, потом начинается механическая очистка. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не закончится снегопад. Параллельно формируются снежные валы, откуда потом снег вывозят. В первую очередь внимание уделяют местам, где снег мешает проезду общественного транспорта, а также остановкам и контейнерным площадкам. Водитель комбинированной дорожной машины МБУ «Центр» Кирилл Жезлов рассказал, что техника выходит на улицы без перерывов — одна смена сменяет другую по графику. Он отметил, что движение на дорогах плотное, особенно утром, когда люди едут на работу, поэтому приходится работать аккуратно, чтобы не мешать.