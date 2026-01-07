Ричмонд
Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Рождество напоминает о вечных ценностях: милосердии, любви к ближнему, взаимном уважении и стремлении к миру, отметил глава республики. Эти духовные ориентиры во все времена укрепляли общество и помогали сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной России, заявил Кадыров.

«Для всех мусульман Иисус — Пророк Иса (алейхи салям!) — занимает особое, почитаемое место, и это еще раз подчеркивает общность духовных ценностей и взаимное уважение между верующими», — отметил глава региона.

