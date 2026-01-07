Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

«Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Рождество напоминает о вечных ценностях: милосердии, любви к ближнему, взаимном уважении и стремлении к миру, отметил глава республики. Эти духовные ориентиры во все времена укрепляли общество и помогали сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной России, заявил Кадыров.
«Для всех мусульман Иисус — Пророк Иса (алейхи салям!) — занимает особое, почитаемое место, и это еще раз подчеркивает общность духовных ценностей и взаимное уважение между верующими», — отметил глава региона.
Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.Читать дальше