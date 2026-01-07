Спасатели предупредили жителей Башкирии о гололеде, накате и порывах ветра

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы и накаты. Об этом предупредило региональное МЧС.
Порывы южного ветра местами достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью составит −8, −13 градусов (при прояснениях подморозит до −18), днем −2, −7. В темное время суток из-за снега и тумана на дорогах ухудшится видимость до 500−1000 метров.
